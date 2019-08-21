يوصف بـ"ملك المطبخ الأذربيجاني".. تعرف إلى طبق "شاه بيلاف" الذي لا تخلو منه الأعراس

من الكباب الساخن الذي يسيل له اللعاب، إلى طبق الـ"دولما" الذي يدلل براعم التذوق الخاصة بك.. تزدخر أذربيجان بالعديد من الأطباق التي يجب عليك تجربتها. ولكن، هل سبق أن جربت هذا الطبق الذي يُعد "ملك المطبخ الأذربيجاني"؟

ويُعد طبق "شاه بيلاف" من الأطباق التي تشتهر بها أذربيجان. وأثناء وصفها، قال مدير مطعم"Azerbaijan House" في دبي، تيلمان فالييف: "يمكننا القول إنه ملك المطبخ الأذربيجاني".

وليس ذلك أمراً غريباً عندما يدرك المرء أن "شاه بيلاف" يُترجم حرفياً إلى "ملك البيلاف". ويتكون هذا الطبق الشهي من لحم خروف بدون عظم، والكستناء، والأرز، والقليل من الخوخ المجفف.

ويزدخر المطعم الأذربيجاني بمختلف الأنواع من طبق الـ"بيلاف"، ولكن ما يميز الـ"شاه بيلاف" تحديداً هو احتضانه لمكوناته اللذيذة داخل طبقة من العجين المقرمش، وفقاً لما قاله فالييف.

ولدى خروج هذا الطبق من الفرن، يكون على شكل كعكة تنبعث منها البخار لدى تقطيعها، لتريك الأسرار اللذيذة التي تكمن في داخلها.

Advertisements

ومن المؤكد أنك سترغب في تكرار التجربة بعد تذوق المزيج الشهي من المكونات التي ستأخذك بيدك لتبحر في عالم من النكهات الشرقية.

وأثناء الحديث عن هذا الطبق الشهير، أشار فالييف إلى أنه لا يستطيع العديد من الأشخاص تحضيره بسهولة، مؤكداً صعوبة تحضير هذا الطبق.

ومع أن أطباق الـ"بيلاف" يمكن أن تُحضر بشكل يومي في المنازل الأذربيجانية، إلا أن طبق "شاه بيلاف" بالتحديد يتطلب مناسبة خاصة مثل الأعراس، أو حضور ضيف مميز.

وشرح مدير المطع قائلاً: "إذا كان هناك حفلة زفاف، يجب أن يتواجد طبق شاه بيلاف لأنه يعكس احترامك لضيفك".

إذاً، هل ستنتظر مناسبة خاصةً لتذوق هذا الطبق الشهي؟