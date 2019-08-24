السودان : إرجاء تعيين رئيس القضاء والنائب العام

أعلن أعضاء المجلس السيادي المدينين عن قوى الحرية والتغيير ، أن الاجتماع الأول للمجلس تمخض عنه بعض القرارات .

وكشف عضو المجلس ، محمد الفكي خلال مؤتمر صحفي ،يوم الأربعاء ، عن إرجاء تعيين رئيس القضاء والنائب العام إلى وقت لاحق .

فيما كشفت مصادر أن أعضاء المجلس العسكريين ، أبدوا ممانعتهم حول ترشيح ، قاضي المحكمة العليا في السودان ، نعمات عبدالله لمنصب رئيس القضاء .

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كما أكد الفكي ، أن رئيس الوزراء للفترة الانقالية سيتم تعيينه اليوم الأربعاء ، حيث ينتظر وصوله من أثيوبيا ليؤدي القسم ، ويبدأ عمله مباشرة في الملفات التي تنتظره ، مشيرًا إلى طول فترة الفراغ الدستوري والتنفيذي الذي تشهده البلاد .

من جانبها اعتبرت عضو المجلس، عائشة موسى ، أن تشكيل المجلس السيادي تتويج لسعي الشعب لتحقيق المساواة والعدالة .

وتعهدت موسى بالسعي لتحقيق التحول الديمقراطي، ووعدت الشعب السوداني بالمساهمة في الوصول بالسودان إلى بر الأمان.

وأدى أعضاء مجلس السيادة في السودان، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء.

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