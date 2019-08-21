“حميدتي” للجان المساعدة بالجيلي: مقولة “البتقصو جيب نصو” انتهت

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تفقد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” أمس المتضررين من السيول والفيضانات بمناطق “الجيلي، أبو طليح والشهداء” يرافقه رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الفريق أول ركن جمال عمر، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب، ووالي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد، وأكد “حميدتي” إن إمكانات وأموال الدولة ستكون مسخرة لخدمة المواطنين والأولوية الآن ستوجه إلى المتضررين بعد حصرهم في المناطق التي وقع عليها الضرر عبر لجان تعمل الآن لحصرهم ورفع أسمائهم إلى الجهات ذات الصلة، مبيناً أن هناك كمية معينات كثيرة ستصل إلى المتضررين وتحتاج إلى لجان ثقة لتسليمها للمتضررين في هذه المناطق، وقال لممثلي اللجان بحسب صحيفة الصيحة، إن مقولة “البتقصو جيب نصو” انتهت ولا رجعة إلى الخلف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)