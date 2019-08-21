وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 106.7 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 46 شركة، فيما تراجعت 127 شركة.
وتراجع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 4.86%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.81%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.04%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.99%، ثم قطاعى المواد الأساسية والاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.56%.
وجاء سهم "الباحة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.01%، ثم تشب بنسبة 3.36%، ثم وقت اللياقة بنسبة 2.59%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.77% ثم تبوك الزراعية بنسبة 5.25%، ثم كهرباء السعودية بنسبة 5.24%.
كانت هذه تفاصيل خبر بورصة السعودية تفقد 80.8 نقطة بختام تعاملات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.