بورصة السعودية تفقد 80.8 نقطة بختام تعاملات اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.94% خاسراً 80.82 نقطة ليغلق عند مستوى 8508.93 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.37% خاسراً 14.36 نقطة ليغلق عند مستوى 3862.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 106.7 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 46 شركة، فيما تراجعت 127 شركة.

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وتراجع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 4.86%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.81%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.04%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.99%، ثم قطاعى المواد الأساسية والاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.56%.

وجاء سهم "الباحة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.01%، ثم تشب بنسبة 3.36%، ثم وقت اللياقة بنسبة 2.59%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.77% ثم تبوك الزراعية بنسبة 5.25%، ثم كهرباء السعودية بنسبة 5.24%.