إضراب في شركة طيران "رايان إير" البرتغالية

أفادت صحيفة "برتغال نيوز" المحلية، اليوم الأربعاء، ببدء إضراب لمضيفي شركة طيران "رايان إير" في البرتغال.

وذكرت الصحيفة أنه ينتظر أن يتواصل الإضراب من اليوم الأربعاء وحتى يوم الأحد المقبل، في الوقت الذي ذكرت فيه الشركة يوم أمس، بأنه لا ينتظر حدوث اضطرابات كبيرة في عمليات الشركة، مضيفة بأن الإضراب قد يؤدي إلى تأخير وتغييرات في مواعيد الرحلات.

وألزمت الحكومة موظفي الشركة بتوفير الحد الأدنى من الخدمات خلال فترة الإضراب، ومواصلة تشغيل الخطوط المؤدية إلى جزر الأزور وماديرا، وكذلك إلى عدد من المدن الأوروبية - برلين وكولونيا ولندن وباريس.

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وشارك في وقت سابق عدد من طياري شركة "رايان إير" بإضرابات في بلجيكا وإيرلندا وألمانيا وهولندا والسويد، للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور.

وتعتبر "رايان إير لاين" أكبر شركة طيران اقتصادية في أوروبا، حيث تعمل في 33 دولة، وتخدم أكثر من 1.8 ألف وجهة، ويعمل فيها حوالي 11.5 ألف عامل.