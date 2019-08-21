السفير أحمد نايف الدليمي يلتقي نظيره الألماني في القاهرة

إستقبل السفير أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه الخاص يوم الأربعاء، سعادة السفير د. سيريل چان نون، سفير جمهورية المانيا الاتحادية الجديد في جمهورية مصر العربية.

وقدَّم السفير الدليمي في بداية اللقاء واجب التهنئة لسعادة السفير نون، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وجرى بعدها التداول في سير العلاقات العراقية - الألمانية، وسُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات والميادين كافة لما فيه مصلحة شعبي البلدين، الى جانب إستعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية موضع الإهتمام المشترك.

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من جانبه أكد السفير سيريل چان نون إستمرار بلاده في مساندة الشعب العراقي من أجل تجاوز العراق لتحدياته الراهنة وصون أمنه وإستقراره ووحدته، مُعرباً عن تمنياته للحكومة العراقية بالتوفيق والنجاح في أداء مهامها بهذا الصدد.

وفي نهاية اللقاء أعرب السفير سيريل چان نون عن أمله في إستمرار التعاون المثمر بين السفارتين، وشكر السفير د. أحمد نايف الدليمي ضيفه على زيارته متمنياً له موفور الصحة.