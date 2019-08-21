أعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية

أدى أعضاء مجلس السيادة ورئيس الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة اللواء عبدالفتاح البرهان. وأعلن متحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير المعارض شكلا مجلس السيادة الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدتها 39 شهرا. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أصدر مساء أمس مرسوما دستوريا بتعيين المجلس. Advertisements وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي إن “مرسوما دستوريا صدر بتشكيل مجلس السيادة” المؤلف من 11 عضوا وبرئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان “الذي سيؤدي القسم اليوم الأربعاء أمام رئيس القضاء”. كما سيتم تعيين رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، بحسب المتحدث. وأفاد مراسلنا بأن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان سيؤدي القسم أمام رئيس القضاء عند الساعة العاشرة من صباح الأربعاء. وأشار الكباشي إلى أن أعضاء مجلس السيادة سيؤدون القسم أمام رئيس المجلس، ورئيس القضاء عند الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء، فيما يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء، ويؤدي القسم أمام رئيس المجلس العسكري ورئيس القضاء عند الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم.

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