دكتور حمزة إبراهيم أميناً عاماً للصندوق القومي لرعاية الطلاب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قَرَاراً بتعيين د. حمزة إبراهيم حمزة أميناً عاماً للصندوق القومي لرعاية الطلاب خلفاً للأمين العام السّابق البروفيسور محمد عبد الله النقرابي.

ووجد تعيين د. حمزة، ترحيباً واسعاً وارتياحاً وسط أساتذة الجامعات والأكاديميين باعتباره بروفيسوراً وأساتذاً مُشاركاً بجامعة الزعيم الأزهري وجامعات “أم درمان الإسلامية والسودان والنيلين” وعدد من الجامعات، وأشرف على العديد من بُحُوث الدكتوراة والأوراق العلمية بمجال تخصُّصه في الإحصاء، إلى جانب حُضُوره الكَبير في المجالات الاجتماعية والتطوعية، وسبق أن عَمِلَ بالصندوق مُنتدباً، مديراً للتخطيط والمعلومات، ثُمّ أميناً لولاية الخرطوم التي حَقّقَ فيها نجاحات كبيرة أدّت لاستقرار البيئة السكنية لطلاب الولاية خلال الفترة المَاضية. المادة السابقة حميدتي يُوجِّه بإزالة المُخالفات والتعديات على مجاري السيول المؤدية الى النيل…. المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 21 اغسطس 2019م

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