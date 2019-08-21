نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي يكشف جانب من مخطط الإصلاح والحوثي لإسقاط الجنوب

كشف نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، جانب من مخطط حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، لإسقاط الجنوب بالإتفاق مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، رصدها (اليمن العربي)، "المخطط كما قلناه سقوط عدن بيد الإصلاح ثم سقوط الجنوب" .. مضيفاً أنه سيلي ذلك تتوقف كل الجبهات ضد الحوثي؛ لأن الجنوبيين هم من يقاتل فيها .
وأشار إلى أنه بعد ذلك سيتم ضم الجنوب لمأرب وتعز وسيدخل الإصلاح في تسوية مع الحوثي لتقاسم السلطة .. مؤكداً أنه ولهذا السبب يضرب الإصلاح الكل الجنوب والتحالف والمؤتمر .
وأضاف "فشل المخطط فقالوا انقلب الانتقالي على الشرعية" .
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