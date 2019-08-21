عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 21 اغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم

المجلس السيادي برئاسة البرهان يؤدي القسم اليوم .

بدء محاكمة المتهمين بمقتل الأستاذ أحمد خير بخشم القربة .

تدوين (121) بلاغا بحق عدد من رموز النظام السابق بنيابة الفساد .

ترشيح مولانا نعمات لتولي رئاسة القضاء .

حميدتي يتفقد المتضررين من السيول والفيضانات بمنطقة الجيلي .

سلفاكير يستقبل وفد من حركة جيش تحرير السودان برئاسة مناوي .

الهلال يخسر بهدفين نظيفين امام الوصل الاماراتي في ذهاب البطولة العربية .

الوطن

نعمات محمد خير رئيساً للقضاء والهادي مكاوي نائباً عاماً

مرسوم دستوري بحل المجلس العسكري

“121” بلاغاً ضد كبار قادة النظام البائد

تسليم قائمة مرشحي “التغيير” للمجلس السيادي وحل المجلس العسكري

الانتباهة

إعلان”السيادي” وحمدوك بالخرطوم

محامي المعزول: لا علاقة للبشير بمحاولة تهريبه..”121″ بلاغًا ضد رموز النظام المباد

البرهان رئيسًا للسيادي

كباشي: تعيين رئيس القضاء والنائب العام حق للعسكري

الطرق والجسور: لم نتسلّم طريق بارا

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الصيحة

اكتمال”فرح السودان” بتشكيل”السيادي”

برهان وحمدوك وأعضاء السيادي يؤدون القسم اليوم و”نعمات” رئيسًا للقضاء

“حميدتي” للجان المساعدة بالجيلي: مقولة”البتقصو جيب نصو” انتهت

التيار

الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان رئيسًا

كباشي لـ”التيار”: أعضاء السيادة يؤدون القسم أمام رئيس القضاء الحالي

اختيار نعمات رئيسًا للقضاء والهادي مكاوي نائبًا عامًا

حمدوك يؤدي القسم رئيسًا للوزراء مساء اليوم

الجريدة

إعادة سيارات حكومية لرموز النظام المخلوع بمروي

قيادي بالوطني: لا توجد جهة تحل الحزب إلا المؤتمر العام

وفاة وإصابة”32″ شخصًا نتيجة الأمطار بالجزيرة

وجدي صالح يشدد على تقديم المتهمين في الانتهاكات للمحاكمات ويتمسك بنزاهة القضاء

نهر النيل: تدابير محكمة لتوزيع المواد البترولية

آخر لحظة

التغيير: لن نعترف بمحاكمة البشير

تشكيل السيادي وتعيين حمدوك اليوم

ارتفاع هائل في مناسيب النيل وتحذيرات للمواطنين

الهلال يسقط أمام الوصل

نجوى قاسم مبهورة بقطار عطبرة