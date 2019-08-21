حميدتي يُوجِّه بإزالة المُخالفات والتعديات على مجاري السيول المؤدية الى النيل….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجّه نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والي الخرطوم والمسؤولين بإزالة المُخالفات والتعديات على مجاري السيول المُؤدية الى النيل بريفي الجيلي وما جاورها سواء بالسكن أو الزراعة أو غيرها، ومُضاعفة الجهد لمُعالجة الآثار المُترتِّبة على الفيضان الذي اجتاح المنطقة.

وتَفَقّد “حميدتي” أمس، المُتضرِّرين من السيول والفيضانات بمناطق “الجيلي، أبو طليح والشهداء” يُرافقه رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الفريق أول ركن جمال عمر، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب، ووالي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد، وأكّد “حميدتي” أنّ إمكانَات وأموال الدولة ستكون مُسَخّرة لخدمة المُواطنين والأولوية الآن سَتُوجّه إلى المُتضرِّرين بعد حَصرهم في المناطق التي وقع عليها الضرر عبر لجان تعمل الآن لحصرهم ورفع أسمائهم إلى الجهات ذات الصلة، مُبيِّناً أنّ هُناك كمية مُعينات كَثيرة ستصل إلى المتضررين وتحتاج الى لجان ثقة لتسليمها للمُتضرِّرين في هذه المناطق، وقال لممثلي اللجان إن مقولة “البتقصو جيب نصو” انتهت ولا رجعة الى الخلف.