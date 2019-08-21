مرسوم دستوري بتعيين مجلس السيادة في السودان والبرهان رئيساً

أعلن الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي مساء الثلاثاء بالقصر الجمهوري أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس أصدر مرسوما دستوريا بتعيين مجلس السيادة من الآتية أسماؤهم: الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن/ رئيساً لمجلس السيادة.

الفريق أول محمد حمدان دقلو/ عضواً.

الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم/ عضواً.

الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا/ عضواً.

اللواء الركن مهندس/ إبراهيم جابر كريم/ عضواً.

الأستاذ/ حسن محمد إدريس قاضي/ عضواً.

د. الصديق تاور كافي/ عضواً.

الأستاذ / محمد الفكي سليمان/ عضواً.

الأستاذ/ محمد حسن عثمان التعايشي/ عضواً.

الأستاذة/ عائشة موسى سعيد/ عضواً .

الأستاذة/ رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح/ عضواً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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