أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي الثلاثاء انخفاض مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين في الأسبوع الماضي بينما ارتفع مخزون منتجات التقطير.
وهبطت مخزونات الخام 3.5 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس إلى 439.8 مليون برميل، بينما توقع المحللون نزولها 1.9 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 2.8 مليون برميل، حسب المعهد.
وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 117 ألف برميل يومياً.
وانخفضت مخزونات البنزين 403 آلاف برميل، مقارنةً مع توقع المحللين في استطلاع لرويترز بزيادتها بـ 169 ألف برميل.
وحسب بيانات معهد البترول، زادت مخزونات منتجات التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.8 مليون برميل مقارنةً مع توقعات بارتفاعها 314 ألف برميل.
وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام في الأسبوع الماضي 233 ألف برميل يومياً إلى 7.5 ملايين برميل يومياً.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض مخزون النفط الخام للولايات المتحدة 3.5 ملايين برميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.