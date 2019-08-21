حميدتي يتفقد المناطق المتضررة من السيول شمال بحري…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تفقد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، يوم الثلاثاء، مناطق بشمال بحري، بعد تضررها من آثار السيول والأمطار التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد، وتجيء الجولة الميدانية في إطار جهود المجلس لتقديم الدعم وإيجاد الحلول العاجلة للمتأثرين.

ورافق نائب رئيس المجلس العسكري في هذه الجولة، رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري، ووالي الخرطوم المكلف، ومديرو جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والشرطة.

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