توقعات بارتفاع في معظم الأحباس المائية بالبلاد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استعرضت اللجنة العليا للفيضان بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء اليوم الموقف المائي بالأحباس العليا وعلى طول مجرى النيل الأزرق، النيل الرئيسي ونهر عطبرة وذلك من البيانات الواردة من المحطات الرئيسية وصور الأقمار الاصطناعية .

ونوهت اللجنة في بيانها اليومي إلى وجود سحب ممطرة في الهضبة الإثيوبية وتوقعت ارتفاع مناسيب معظم الأحباس العليا بكل من الدمازين – سنار ، سنار – الخرطوم، الخرطوم – شندي، شندي – عطبرة. وقالت اللجنة إن حبس خزان خشم القربة – عطبرة سيشهد ارتفاعا ملحوظا فضلا عن ارتفاع بكل من حبس عطبرة – خزان مروي، خزان مروي – الدبة و حبس الدبة – دنقلا . المادة السابقة الصندوق القومي يسير قوافل إغاثية لمحليتي أم رمتة والسلام بالنيل الأبيض المقالة القادمة ميرفت حسين: انتظروا الدوري السوداني للسيدات

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