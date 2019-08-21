مريم الصادق المهدي تثير الجدل بسبب هذه الصورة.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الدكتورة مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة القومي ابنة رئيس الحزب، الصادق المهدي بشكل واسع خلال الساعات الماضية. وألتقطت صورة للقيادية في حزب الامة السوداني في قاعة الصداقة بحفل توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، السبت الماضي. وظهرت مريم المهدي وهي تحي ضباط المجلس العسكري بالتحية العسكرية بقاعة الصداقة أثناء الاحتفال الامر الذي أثار سخط وغضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيث أستنكر البعض الصورة كونها لا تنتمى للقوات النظامية وليس لديها رتبة في أي مهنة .

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