"مباشر قطر": أقنعة النظام القطري سقطت.. وليس له علاقة بعروبتنا

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، تعليقا على هذا الخبر إن أقنعة النظام القطري باتت في السقوط، مؤكدا أن الدوحة لم تعد ضمن النسيج العربي.
وأوضح أن مقال جريدة "حرييت" التركية، الذي أشار إلى افتتاح قاعدة طارق بن زياد التركية في الدوحة، يؤكد أنه لم يبقَ قناع لم يسقط، ومن الواضح أن قطر ليست منا، فالتواجد التركي، واستيلاؤهم على الدوحة وزيارة أردوغان قواعده العسكرية في قطر، كل هذا يدل على الانسلاخ والانبطاح القطري لقوى تركيا، حيث يعتبر أن من شأنها حمايته وعدم محاسبته على جرائمه في حق أشقائه العرب، ولا يعلم أنها تخطط لاستعمار بلاده وسرقة خيراتها، ليسير الرئيس التركي على خطى أجداده، ولم يلقَ لقمة سائغة في المنطقة مثل قطر ونظامها.
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