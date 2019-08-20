منظومة زيرو فساد تحذر من خطورة الفساد في السودان….

الخليج 365:

حذرت منظمة زيرو فساد من خطورة الفساد، مضيفة أن جذوره عميقة لايمكن اجتثاثها كليا باعتبار أنه عابر للقارات والمجتمعات. وقال الدكتور الطيب مختار رئيس منظمة الشفافية السودانية في منبر وكالة السودان للأنباء إن الاقتصاد السوداني لن ينصلح حاله وان الجنيه السوداني لن يتعافى الا بإعادة ترتيب قطاع الاتصالات. هذا واستعرضت منظمة زيرو فساد الخطوات والرؤى للوصول لزيرو فساد،مضيفة أن دولة القانون والعدالة هي الأساس التي تبنى عليه الدول. واشادت المنظمة بنيابة مكافحة الفساد والثراء الحرام لجهودها وتشكيلها لجنة خاصة لمتابعة بلاغات المنظمة بشأن الفساد. وشدد الخبير أحمد رجب علي على أن الفساد المؤسسي من اخطر انواع الفساد. ودعت المنظمة الحكومة المقبلة لتحديد الأسعار بعد تحديد ارباح الجهات المنتجة وضبط القطاع الخاص لمنعه من الضلوع في الفساد. وطالبت منظمات المجتمع المدني بإيجاد الحلول اللازمة والعمل على حماية المستهلك. المادة السابقة عاجل: رسميا.. إعلان أسماء أعضاء مجلس السيادة في الحكومة الانتقالية…

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