الصندوق القومي يسير قوافل إغاثية لمحليتي أم رمتة والسلام بالنيل الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سير الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية النيل الأبيض قافلتين للمتأثرين من السيول والأمطار بمحليتى أم رمتة والسلام، بعد أن شهدت الولاية تأثراً بالسيول والأمطار أدت إلى خسائر كبيرة وانهيار أكثر من 60 ألف منزل انهياراً كلياً.

وقال المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية، د. معمر مرتضى، في تصريحات صحفية، إن القوافل التي يسيرها التأمين الصحي إلى محليات الولاية المختلفة تأتي لمجابهة الوضع الصحي بالمناطق المتأثرة بالسيول والأمطار، برعاية والي الولاية المكلف والإدارة التنفيذية للتأمين الصحي المركزية.

وأبان مرتضى أن القافلتين تشملان معينات طبية وكوادر متخصصة، وأشار إلى التكلفة الكلية للقافلتين تبلغ 800 ألف جنيه.

من جهته، امتدح والي النيل الأبيض المكلف، اللواء الركن حيدر علي الطريفي، جهود التأمين الصحي والخيرين من أبناء الولاية في عمليات الجسر الجوي الخاصة بإغاثة المنكوبين جراء السيول والفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من محليات الولاية المختلفة.

وكشف الطريفي النقاب عن ترتيبات جارية لإرسال قوافل أخرى لمحليتى تندلتي والجبلين وبقية المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بالولاية.