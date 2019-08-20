الحلو ومناوي وعقار يصلون العاصمة جوبا لبحث تحقيق السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل إلى العاصمة جوبا رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، ورئيسا الحركة الشعبية/ شمال عبد العزيز الحلو، ومالك عقار، لبحث تحقيق الانتقال الديمقراطي والسلام.

وطبقا للمتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا، فإن رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت قدم الدعوة أيضا إلى رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، ورئيس تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر.

لكن المتحدث باسم تجمع قوى تحرير السودان، نور الدين زكريا شمو نفى في بيان صحفي تلقيهم دعوة من حكومة جنوب السودان.

وتابع: “تجمع قوى تحرير السودان أعلن موقفه في وقت سابق بألا يكون جزءا من أي اتفاقية لا تخاطب جذور الأزمات حتى لو أدى ذلك إلى استئناف الحرب مرة أخرى”.