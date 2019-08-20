مدرب الوصل: كان يمكن هزيمة الهلال “4” إلى صفر في الـ “20” دقيقة الأولى

الخليج 365 : هنأ مدرب الوصل الإماراتي، الروماني ريجيكامب، لاعبيه بالفوز بهدفين دون مقابل على ضيفهم الهلال السوداني مساء اليوم الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة الأندية العربية “كأس محمد السادس” لكرة القدم. وقال ريجيكامب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “يجب أن نلعب في الموسم الحالي مثلما لعبنا اليوم، مع الوضع في الاعتبار أن لقاء الهلال بالنسبة كان أول مباراة رسمية”. وأضاف: “كانت المباراة ممتعة ورائعة، ولكن ما يزال لاعبي الوصل يحتاجون إلى الوقت لأنهم عائدون من المعسكر في النمسا والطقس هنا مختلف، ولكننا جهزنا المعسكر للموسم كله وليس لمباراة واحدة”. وأوضح: “لم نكن محظوظين أمام الهلال، وكان يجب أن تكون النتيجة 4-0 بعد أول 20 دقيقة، فقد أضعنا فرصًا كثيرة، وهذا أمر عادي في كرة القدم”. وختم: “المجموعة لعبت عموماً بشكل رائع، وأنا أعمل على بناء فريق متكامل، ولا أعتمد فقط على الأجانب، بل أعمل على خلق خليط من اللاعبين المحليين والأجانب”. المادة السابقة رئيس تيار المستقلين الوطنين الأحرار ينتقد دعاوى التصعيد بعد توقيع وثيقة الحكم المدني المقالة القادمة تفاصيل حصريّة .. رشوة قدمتها تفاصيل حصريّة .. رشوة قدمتها السعودية لتركيا رفضها أردوغان واعتبرها “أكثر دناءة !

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