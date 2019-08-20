نعمات عبد الله تؤدي القسم رئيساً للقضاء في الحكومة الانتقالية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توافقت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على اسم نعمات بدلاً عن عبد القادر محمد أحمد الذي كان مرشح قوى التغيير لرئاسة القضاء .

وأدت نعمات عبدالله، مساء اليوم الثلاثاء، اليمين الدستوري رئيسة للقضاء ، أمام الفريق عبد الفتاح البرهان،رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

ويأتي تعيين نعمات عبدالله خير بعد جدل كبير وأنباء عن رفض المجلس العسكري القبول بمرشح قوى الحرية والتغيير لرئاسة قضاء المرحلة الانتقالية، وهو مولانا عبد القادر محمد أحمد. المادة السابقة أول تعليق لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق على قرارات محمود عباس المقالة القادمة مريم الصادق المهدي تثير الجدل بسبب هذه الصورة.!

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