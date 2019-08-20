لجنة تقصي الحقائق لمعرفة أسباب نفوق “25” ألف رأس من الماشية السودانية بالسعودية

الخليج 365 : كشفت وزارة الثروه الحيوانية والسمكية عن تكوين لجنة تقصى حقائق تشمل إلى جانبها جهاز المخابرات العامة وشعبة المُصدرين وإدارة المحاجر فى سواكن لمعرفة أسباب نفوق نحو “25” ألف من الماشية السودانية بجدة. وقال وكيل وزارة الثروه الحيوانية د. أحمد شيخ الدين لـ (باج نيوز ) إن الوزارة كلفت مدير إدارة المحاجر الذي يتواجد حالياً بجدة برفع تقرير عن أسباب نفوق الماشية . وقال الوكيل إن المعلومات الأوليه التي تم الحصول عليها من قبل الوزارة تُشير إلى أن إفراغ البواخر السودانية تزامن مع دخول البواخر الصومالية المحمله بالهدى ما أدى إلى تأخر إفراغ الماشية السودانيه أكثر من أسبوع دون الحصول على الماء والغذاء مما تسبب في نفوق الآلاف من المواشي السودانية. وبشأن تعويض المصدرين جراء تكبدهم للخسائر قال الوكيل إنه في حال التأكد من أن أسباب النفوق بعد تقرير اللجنة ستقوم وزارة الثروة الحيوانيه بمخاطبة وزاره الخارجية لتخاطب بدورها السفارة السودانية بالرياض لمتابعة المسأله ورفع دعاوى قضائية للمصدرين السودانيين لإنصافهم. المادة السابقة إقتصادي: حلول جذرية لمشاكل الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية المقالة القادمة أول تعليق لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق على قرارات محمود عباس

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