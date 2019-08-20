نبيل الكوكي: الهلال قادر على التأهل في مباراة الرد أمام الوصل بأم درمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد مدرب الهلال السوداني، التونسي نبيل الكوكي قدرة فريقه على التأهل للدور المُقبل في البطولة العربية عقب خسارة “الأزرق” مساء اليوم بهدفين مقابل صفر أمام نادي الوصل الإمارتي في دبي. وقال الكوكي في تصريحات عقب نهاية المباراة “لم نكن جيدين في الشوط الأول

وفي الثاني وصلنا المرمى ولم نستغل الفرص”، وأشار إلى تأثير الرطوبة على أداء الفريق لافتاً إلى أن الهلال كان الأفضل في الشو الثاني على جميع المُستويات.

الرطوبه أثرت علينا

وأكد الكوكي ثقته الكبيره في اللاعبين على العودة في مباراة الرد بأم درمان والتأهل للمرحلة المُقبلة في البطولة العربية. وبشأن عدم استبداله للاعب نزار حامد رغم مردوده الضعيف قال “إن نزار لاعب فنان ويصنع الفارق لذلك لم استبدله”، وأشار إلى الوصل الإمارتي لديه محترفين على مستوي عالى جداً إستغلوا الفرص. المادة السابقة أحمد قذاف الدم يكشف عن “صفقة مليارية” بين القذافي وحزب أردوغان المقالة القادمة إقتصادي: حلول جذرية لمشاكل الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية

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