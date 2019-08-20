الاعلامي السوداني الداعم للحراك “عثمان ميرغني” يفاجيء الرأي العام بالدعوة إلى ” ‏انتخابات مبكرة ” لهشاشة الوضع في السودان

فاجأ الاعلامي السوداني الداعم للثورة الاستاذ “عثمان ميرغني”، فاجأ الرأي العام السوداني بالدعوة إلى “انتخابات مبكرة”، مع تطبيق العزل السياسي لمن افسدوا الحياة السياسية قبل الثورة، وذلك نتيجة لهشاشة الوضع السياسي الحالي خلال الفترة الانتقالية، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وقال “عثمان” بصفحته على فيسبوك: ” الأحوال لا تبرهن على صلابة الوضع السياسي، اقترح الدعوة لانتخابات مبكرة في ابريل 2020 تدخلها قوى الحرية والتغيير متحدة بعد اصدار قانون يمنع من افسدوا الحياة السياسية قبل الثورة المشاركة في الانتخابات، بذلك نتخلص من الفترة الانتقالية و المجلس العسكري.

مضيفاً: وجود تحدي انتخابي بساعد على استمرار تماسك تحالف قوى الحرية مما يقوي الوضع السياسي العام.

وقال ميرغني في معرض حواره مع منتقديه: يبدأ التخطيط لانتخابات مبكرة للتخلص من الوجود العسكري في رأس الدولة ولتقصير الفترة الانتقالية.

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فيما تم الرد عليه بان المجلس العسكري الذي تدعو للتخلص منه هو الذي حافظ علي كيان الدولة، ادعو الاحزاب وقحت لترتيب أوضاعهم، اذا عجزوا عن اختيار ممثليهم في المجلس السيادي الصوري، كيف يديرون دولة؟

علي الاقل نحافظ علي شكل الدولة الحالي بدل ان نعمل علي تفكيكه وهدمه وانتظار المجهول.

فيما علق “مناضل طلحة” عليه “بالأمس في لقائه مع قناة العربية الحدث قال انه متفائل امام الكاميرا ، يعني انه متشائم خلف الكواليس”

كما رد “خالد السيد” قائلاً: الرجوع للحق فضيلة

قوى “قحت” كادت ان تتشرذم وهي تقسم غنائم المجلس الرئاسي المنزوع الصلاحيات ماذا سيفعلون عند تشكيل مجلس الوزراء والبرلمان الانتقالي

أتوقع أن تنهار قحت في القريب العاجل بسبب معارك المحاصصة، في إشارة لخلافات قوى الحرية والتغيير حول الذين يمثلونها من عضوية مجلس السيادة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)