“الهلال” يخسر من “الوصل” الإماراتي بثنائية في البطولة العربية

خسر الهلال 0/2 من مضيفه الوصل الإماراتي، في المباراة التي جرت مساء اليوم (الثلاثاء) على إستاد زعبيل بدبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الأندية العربية “كأس محمد السادس”.

جاء هدفا الوصل عن طريق ليما في الدقيقة 30 من شوط اللعب الأول، وفي الدقيقة 81 من المباراة عن طريق صالح.

بدأ الوصل المباراة بتركيز كبير، وأضاع مهاجمه البرازيلي فابيو دي ليما، فرصة سهلة للتسجيل في الدقيقة 3، وأبعد دفاع الهلال فرصة ثانية خطرة من أمام مرماهم، ومر جايبور بسهولة، ولكنه سدد كرة سهلة في الدقيقة 9 بين يدي حارس الهلال يونس

Advertisements

الطيب، وتصدى الطيب لفرصة وصلاوية أخرى في الدقيقة 18، محافظاً على نظافة شباكه، رغم الضغط المتواصل من الفريق الإماراتي، قبل أن تشهد الدقيقة 30، هدفاً للوصل بتسديدة قوية من ليما لركلة حرة مباشرة، وهي النتيجة التي انتهى عليها

الشوط الأول، وواصل الوصل تألقه في الشوط الثاني، وتلاعب ليما بدفاعات الهلال والحارس، ولعب الكرة باتجاه المرمى في الدقيقة 51، ولكن نجح مدافع الهلال في إبعاد هدف ثان مؤكد لأصحاب الأرض، ونجح علي صالح، بتسجيل هدف ثان للوصل في

الدقيقة 81، بعد تمريرة وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس الهلال والذي حاول منع الكرة من الدخول في مرماه، إلا أن الكرة خادعته واصطدمت بيده وسكنت الشباك.

هذا ويحتاج الهلال إلى الفوز بفارق 3 أهداف في لقاء الإياب المقرر له يوم 30 أغسطس الجاري، لتخطي الوصل الإماراتي ، والتأهل إلى دور الـ16 من البطولة العربية للأندية، فيما يكفي الوصل التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف واحد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)