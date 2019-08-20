رئيس دولة الجنوب التقى وفداً من حركة جيش تحرير السودان

‏ التقى رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، صباح اليوم (الثلاثاء) بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان وفد من حركة جيش تحرير السودان برئاسة القائد مني أركو مناوي رئيس الحركة.

وطالب رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بإشراك دول من الجوار الإقليمي في مبادرته الهادفة لتحقيق السلام في السودان.

وقال مناوي في تصريحات صحفية من جوبا، “طلبنا من الرئيس سلفا كير، خلال اجتماعنا معه اليوم بالقصر الرئاسي، أن يضم إلى مبادرته عدداً من دول الجوار الإقليمي، مثل تشاد ومصر وإثيوبيا، حتى تلعب دورها أيضاً في تحقيق السلام وإعادة الاستقرار للسودان”.

وشدد مناوي على ضرورة أن تضع الأطراف السودانية في اعتبارها وهي تناقش قضايا السلام بالبلاد، أن جنوب السودان انفصل بسبب الممارسات العنصرية التي قامت بها أنظمة الحكم المتعاقبة.

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وأوضح أن الاجتماع مع سلفا كير، خلص إلى أن تبدأ الأطراف خطوات عملية في اتجاه توزيع المهام حتى تكتمل دائرة العمل بالأيام المقبلة، وأعرب عن أمله في أن يأتي السلام إلى السودان من الجارة الجنوبية، وبجهود ومساهمات دول الجوار الاقليمي.

وفي السياق قال الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان محمد حسن هارون،في تعميم صحافي إن اللقاء ناقش قضايا الراهن السياسي وكيفية التوصل إلى توافق حقيقي يخاطب مشاكل الوطن وكيفية تطبيق رؤية تتضمن الحلول الشاملة لقضايا إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل.

وأضاف: تطرق النقاش أيضاً لتفاصيل القمة المرتقبة التي دعا لها رئيس جمهورية جنوب السودان للجبهة الثورية السودانية وكيفية مشاركتها في المرحلة الإنتقالية للدفع بعملية السلام والتحول الديمقراطي الي الأمام.

من جانبه ثمن الرئيس سلفاكير المجهودات التي قام بها رئيس الحركة ورفاقه في الجبهة الثورية وحرصهما علي مصلحة الوطن والمواطن خصوصاً خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الوطن.