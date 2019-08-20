الأردن وفلسطين يدرسان إنشاء منطقة حرة بينهما

يدرس الأردن وفلسطين إنشاء منطقة حرة على الأراضي الأردنية، وفق ما صرح به وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، والذي بين أن الحكومة عقدت خلال الفترة السابقة اجتماعات مع الجانب الفلسطيني لتعزيز العلاقات التجارية ووضع برنامج مشترك لعرض الصناعات الأردنية والفلسطينية.

وجاءت تصريحات الوزير في اجتماع للجنة فلسطين بمجلس النواب الاردني اليوم الثلاثاء، أكد فيها أن الأردن يقدم تسهيلات واسعة للبضائع الفلسطينية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2018 نحو 200 مليون دولار، منها 158 مليون دولار صادرات أردنية.

وأوضح الوزير أن فلسطين هي الدولة الوحيدة المسموح لها بإدخال حاويات فارغة إلى الأردن، وتتمته منتجاتها بالأولوية لعرضها في الأسواق الأردنية.

ورداً على معلومات تفيد بأن إسرائيل تدخل بضائعها إلى الأردن بتزوير شهادات المنشا، قال الحموري إن "التزوير صعب للغاية، هذه معلومات غير دقيقة".