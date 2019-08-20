الجيش الليبي يُسير تعزيزات عسكرية جديدة إلى طرابلس

دفع الجيش الوطني الليبي، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور المعارك بالعاصمة طرابلس، لمساندة الوحدات العسكرية الموجودة هناك والمشاركة في القتال ضد المليشيات الموالية لحكومة الوفاق.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش، اليوم الثلاثاء، وصول التعزيزات العسكرية إلى طرابلس، بحسب صحيفة "المتوسط" الليبية.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته صفحة الإعلام الحربي، تحرك عشرات الآليات العسكرية التابعة "للكتيبة 166 مشاة"، بعتادها وأفرادها نحو طرابلس، للمشاركة في تحريرها من الميليشيات المسلحة.