الجيش اليمني يُحرر مناطق جديدة من الحوثيين في صعدة

تمكن الجيش الوطني اليمني مسنوداً بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، من تحرير مناطق جديدة، في جبهة الصفراء شمال محافظة صعدة شمالي البلاد.
ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع ، حرر الجيش، منطقتي عار، والنقعة، وجبل العدا في مديرية صفراء، بعد هجوم عنيف على مواقع ميليشيا الحوثي المتمردة فيها.
ويواصل الجيش تقدمه وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا المتمردة.
وأسفرت المعارك عن تكبيد ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، خسائر كبيرة في العدد والعدة.
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