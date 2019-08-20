المدعي العام الإيطالي يصدر أمرا بحجز سفينة المهاجرين "أوبن أرمز"

أصدر المدعي العام الإيطالي أمرا، مساء اليوم الثلاثاء، بحجز سفينة "أوبن أرمز" العالقة أمام جزيرة لامبيدوزا الإيطالية منذ 19 يوما.

وشمل أمر النائب العام الإيطالي إيضا إنزال أكثر من 80 مهاجرا من على متنها.

ونقل موقع "راديكالي إيطالينا" إن المدعي العام أوامر بإنزال الأشخاص من على متن السفينة على جزيرة صقلية، واحتجاز السفينة وتفتيشها كجزء من التحقيقات التي سيجريها".

وبحسب الموقع، فإن هذا القرار اتخذ "نظرا للوضع الصعب على متن السفينة".

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وأعلنت الحكومة الإسبانية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إرسال سفينة لنقل المهاجرين من متن سفينة "أوبن أرمز" العالقة أمام الشواطئ الإيطالية منذ أكثر من أسبوعين.

ويأتي هذا الإعلان بعد رفض الحكومة الإيطالية السماح لها بإنزال المهاجرين على جزيرة لامبيدوزا، في وقت سابق، قبل أن تسمح، يوم السبت الماضي، بنزول 27 قاصرا.

وتقطعت السبل بالمهاجرين، ومعظمهم أفارقة، على متن السفينة أوبن آرمز بالقرب من لامبيدوزا منذ 19 يوما بعد أن أمر وزير الداخلية المنتمي لليمين المتطرف، ماتيو سالفيني، مسؤولي الحكومة بألا يسمحوا بنزولهم.