جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تعديلات واسعة على طبيعة الحدود مع غزة

بدأ الجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خطة عسكرية لتغيير مواقع قواته وتمركز أبراج المراقبة، على طول الحدود مع قطاع غزة، خشية التصعيد مع القطاع، على خلفية التوتر الجديد في الأيام القليلة الماضية.
وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن "الجيش الإسرائيلي بدأ في وضع سواتر ترابية، على طول المناطق الحدودية، لتجنب الصواريخ المضادة للدبابات، التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة"، مشيراً إلى أن الجيش بدأ إعادة تموضع، وتعزيز للثكنات وفتح طرق إمداد للمدرعات، وتغيير ملامح المنطقة الحدودية، وتغيير المساحة الحدودية في بعض المناطق.
وتزامنت هذه الإجراءات مع عودة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وتزايد التسلل عبر الحدود الشرقية للقطاع، وبعد تهديدات متبادلة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وقيادة حركة حماس.
وهدد نتانياهو، أمس الإثنين، بتوجيه ضربة عسكرية قاتلة لقطاع غزة إذا لزم الأمر، وردت حركة حماس، بأن حديث للاستهلاك الإعلامي، في إطار المزايدات الانتخابية بين نتانياهو وخصومه.
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