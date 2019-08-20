وكانت قد شهدت قاعدة بلد الجوية إلى الشمال من بغداد اليوم الثلاثاء، عدة تفجيرات استهدفت موقعا تابعا للجماعة.
تستضيف قاعدة بلد، قوات ومتعاقدين أمريكيين، وتبعد نحو 80 كيلومترا شمالي العاصمة العراقية. وتتمركز جماعة شيعية مسلحة مدعومة من إيران قريبا من القاعدة.
وقال مسؤول العسكرى، إن هدف التفجيرات كان موقع الجماعة القريب من القاعدة، وذكر المصدر بالجماعة أن مخزن أسلحتها كان هدفا لقصف جوي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع العراقي يزور قاعدة بلد الجوية عقب انفجار هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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