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وزير الدفاع العراقي يزور قاعدة بلد الجوية عقب انفجار هناك

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زار وزير الدفاع العراقي قاعدة بلد الجوية، عقب انفجار مخزن للأسلحة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وكانت قد شهدت قاعدة بلد الجوية إلى الشمال من بغداد اليوم الثلاثاء، عدة تفجيرات استهدفت موقعا تابعا للجماعة.

تستضيف قاعدة بلد، قوات ومتعاقدين أمريكيين، وتبعد نحو 80 كيلومترا شمالي العاصمة العراقية. وتتمركز جماعة شيعية مسلحة مدعومة من إيران قريبا من القاعدة.

وقال مسؤول العسكرى، إن هدف التفجيرات كان موقع الجماعة القريب من القاعدة، وذكر المصدر بالجماعة أن مخزن أسلحتها كان هدفا لقصف جوي.

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