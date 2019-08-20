أحمد ربيع حول أزمة الترشيحات: منذ أيام العصيان حاولنا ترتيب الترشيحات ولكن!…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شكلت الاعتراضات داخل قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين على بعض الشخصيات المرشحة لعضوية المجلس السيادي، أزمة أدت إلى تأجيل تكوين المجلس السيادي 48 ساعة، وقد كان من المقرر حل المجلس العسكري وتكوين السيادي أمس بناءً على مصفوفة الاتفاق، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب الخلاف.

( الانتباهة) التقت القيادي بقوى التغيير وتجمع المهنيين، أحمد ربيع، لتقف معه على ملابسات ما حدث من ارتباك في هذا الخصوص .

* ملابسات ما جرى من اختيار واعتراض للمجلس السيادي من قوى التغيير ؟

– قبل يومين اجتمع المجلس القيادي للمرشحين لمجلس السيادة وفوض المجلس القيادي لجنة من اثني عشر شخصاً لتنظر في المرشحين وقد تم اختيار خمس شخصيات وهي التي تم ذكرها، بعدها اجتمعت اللجنة اول امس لرفع الاسماء لكن حدثت اعتراضات من بعض الكتل على بعض الاسماء المرشحة، حيث اعترض تجمع المهنيين على المرشح (طه عثمان) باعتبار ان التجمع لديه قرار بعدم المشاركة، كما اعترضت كتل اخرى على المرشح من مقعد كردفان (صديق تاور ) في ذات الوقت وردت انباء عن استقالة الدكتورة عائشة موسى بعد الترشيح لكن بعد ذلك اتضح انها لم تقدم استقالتها وتم التوافق على العضو رقم أحد عشر ورفع الاجتماع، الان(امس) قوى الحرية والتغيير مجتمعة لتحديد الاسماء .

* هذه الأسماء التي وردت والترشيحات ألم يتم إخطارها وإبلاغ الكتل قبل إعلانها للعامة أم ماذا بالضبط؟

– هم كانوا مرشحين فيما سبق وتمت استشارتهم وكانوا موافقين.

* هذا يعني أنهم قدموا اعتذارهم بعد الضغط الذي وقع عليهم وما أثير عبر “الميديا” خاصة طه عثمان ؟

– طه أصلاً كان مرشحاً منذ وقت سابق وتجمع المهنيين هو الذي رشحه للمجلس السيادي ووافق على الترشيح واللجنة اعتمدت في ترشيحها على الموافقة المسبقة من قبله.

* إذاً ماهي المشكلة؟

– قرار عدم مشاركته جاء متأخراً بعد القرار الاول حيث رأى التجمع الا يشارك لا على المستوى السيادي ولا على المستوى التنفيذي.

* ما دام هناك أصلاً اعتراض وقرار بعدم المشاركة لماذا إعلان الترشيحات؟

– لم يكن إعلاناً رسمياً ولكن مجرد تسريبات فقط.

* أيضاً تم ترشيح عبدالله آدم خاطر وآدم موسى للعضو الحادي عشر للمجلس السيادي من قبل قوى الحرية والتغيير وتم الاتصال بهما.. ماذا حدث بعد ذلك ؟

– الفكرة أصلاً في المجلس السيادي كانت في الرمزية للتنوع ولكل اقاليم السودان , ولارساء المزيد من الرمزية رأينا ان يكون المنصب للاقليات الدينية.

* لكن إخطار المرشحين قبل الترتيب والقرار النهائي ألا يمثل ربكة داخل قوى الحرية والتغيير ؟

– حقيقة انا بعيد عن موضوع الترشيحات هذا لكن ما ينتج عنه هو ما اعلمه لانني في سكرتارية التفاوض مع المجلس العسكري.

* هناك من يرى أن قوى الحرية والتغيير سقطت في أولى العتبات من خلال ما حدث من ربكة خلال ترشيحات السيادي ؟

– دائماً اقول ان الضمان الوحيد لهذه الثورة وللاتفاق هو الشعب السوداني، ليس العيب في السقوط ولكن العيب عدم الاستفادة من آراء الشارع واتمنى ان تكون هذه رسالة قوية لكل قوى الحرية والتغيير و تجمع المهنيين طوال الفترة الانتقالية .

* بالنسبة للجبهة الثورية وهي ما زالت تقف بعيداً عن قوى الحرية واعتراضها على عدم تضمين ما تم التوصل إليه في أديس في الوثيقة ؟

– كل مكونات الحرية والتغيير تعتبر عملية السلام هي اولوية لذلك انا غير متخوف من موقف الجبهة الثورية الحالي بقدر ما انني متفائل بحجم الاصرار على السلام من داخل الحرية والتغيير ومتأكد تماماً انه في النهاية سيأتي السلام، والثورية لا تقف بعيد خالص ونحن ما زلنا ننظر لها كمكون من مكونات قوى الحرية التغيير.

* أليس هناك إرهاصات بأي تفاهمات أو تفاوض معهم لاحقاً ؟

– الاتفاقية التي تمت هي بين قوى التغيير والمجلس العسكري وما توافقنا عليه قد ورد ,والنقاط التي لم يتم التوافق عليها من قبل المجلس العسكري سقطت بوجود الجبهة الثورية . لكن باذن الله ستكتمل با تفاقيات للسلام.

* إذا عدنا لترشيحات المجلس السيادي من هي الشخصيات البديلة حالياً لمن اعتذر ؟

– صراحة ليست لدي فكرة ,لها لجانها الخاصة ما يهمني هو اختيار رئيس القضاء والنائب العام اكثر من اعضاء السيادي .

* وبالنسبة لرئيس القضاء والنائب العام ماهو الجديد فيها حتى الآن ؟

– ليس هناك اي جديد حتى الان.

* اختيارك للتوقيع على الوثيقتين من قبل قوى الحرية والتغيير على أي أساس تم؟

– تقريباً حسب ما جاء من الوسيط ان نفس الشخصيات التي وقعت على الاولى يوقعوا على الاخيرة.

* وكيف تم اختيارك الأول؟

– انا امثل تجمع المهنيين وهو اعتراف بدورهم في الثورة وهي احدى الرمزيات الشيء الاخر انني سكرتير لجنة التفاوض , ورمزية المعلم والاستقلالية وغيرها.

* هناك لوم شديد على قوى الحرية والتغيير بأنها أخرت تكوين الحكومة وأن العسكري كان جاهزاً لكن قوى التغيير كأنها تفاجأت بالأمر ؟

– هذا كلام صحيح , منذ العصيان المدني اخطرناهم باننا ربما قمنا باعلان حكومة فلابد ان نكون مستعدين وفعلاً اجتمعت لجنة الترشيحات ورتبت وحددت المرشحين لكن بعد ذلك تغيير مواقف القوى السياسية وتجمع المهنيين هو الذي أربك الموقف.

* ولي العهد السعودي هاتفك بالأمس.. ما هو فحوى المكالمة معك بالضبط ؟

– هي مكالمة تهنئة للشعب السوداني بالتوقيع فقط ومدتها لم تزد عن دقيقة واحدة .

* ألم تتناقشا حول التمثيل الضعيف من قبلهم في التوقيع؟ وهل وعد بأي دعم في المستقبل للحكومة الانتقالية أم لا ؟

– لا لم ندخل في مثل هذه التفاصيل وكانت فترتها بسيطة وانا لم اتطرق وهو لم يدخل في مثل هذه الامور.