توقعات بإنفراج في أزمة الخبز خلال يومين

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الخليج 365 :
توقعت مصادر مطلعة إنفراج أزمة الخبز بالبلاد خلال يومين، وذلك عقب إستفحال الأزمة مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك.
وبررت المصادر الأزمة بعدم التزام عدد 2 من المطاحن بتوزيع الحصة المخصصة من الدقيق على المخابز أسوة بالمطاحن الأخرى التي كانت تعمل بنسبة 100%.
وأشارت المصادر في حديثها مع (باج نيوز)إلى أن هنالك مسببات أخرى للأزمة خلاف الدقيق تتمثل في الامطار وشح الجازولين والغاز بجانب الكهرباء.
ونوهت إلى أن السلطات الأمنية وسلطات الإستخبارات هي المسئولة عن الرقابة على توزيع الدقيق.
و تجددت أزمة المحروقات والخبز بالعاصمة السودانية الخرطوم وشهدت المخابز صفوف من المواطنين طلبا للخدمة.
ويعاني السودان من أزمات معيشية مستمرة تمثلت في شح السلع الاستراتيجية وإرتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار وندرة في السيولة بالأسواق السودانية.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019) في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية
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