"الزكاة" تغيث متضرري السيول بشمال دارفور

أوفدت أمانة ديوان الزكاة بولاية شمال دارفور قافلة لدعم متضرري السيول والأمطار التي اجتاحت (قرني) بريفي الفاشر، وتسببت في انهيار عشرات المنازل، بجانب انهيار جزئي لبعض المؤسسات التعليمية ودور العبادة، ونفوق أعداد من الماشية.

وقال أمين ديوان الزكاة بالولاية، حامد أحمد حامد جبارة، إن القافلة احتوت على مواد غذاء وإيواء بتكلفة كلية بلغت (200) ألف جنيه.

وأكد دعم الزكاة لمتضرري السيول والأمطار بمنطقة قرني الوقوف معهم حتي يتجاوزوا آثار المحنة التي ألمت بهم, مشيراً إلى أن الزكاة دأبت على التدخل بصورة عاجلة في الكوارث لتقديم الدعم للمتضررين ومواساتهم.

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ووعد جبارة بمساهمة الزكاة في إعادة بعض المؤسسات التعليمية ودور العبادة التي تأثرت بالسيول والأمطار, وجدد وقوفهم مع متضرري السيول والأمطار بمدينة الفاشر.

من جهته، أوضح مدير مكتب زكاة محلية الفاشر أن القافلة التي سيرتها الزكاة لدعم متضرري السيول والأمطار بمنطقة قرني تحتوي على مواد غذاء وإيواء، داعياً المكلفين بالمنطقة إلى ضرورة إخراج زكاة أموالهم طواعية، إحياء لشعيرة الزكاة .

في ذات السياق، أشاد مسؤول الإدارة الأهلية بمنطقة قرني، آدم يعقوب آدم، بدعم أمانة ديوان الزكاة لمتضرري السيول والأمطار بالمنطقة. وقال إن الأمطار والسيول التي اجتاحت المنطقة لم تحدث أي خسائر في الأرواح.