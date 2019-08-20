بعد أيام من التوقيع التاريخي.. العسكري يعلن حل نفسه بعد قليل

قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق شمس الدين الكباشي، إن المجلس تسلم أسماء مرشحي قوى الحرية والتغيير.
وأضاف الكباشي، في تصريح، أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن المجلس العسكري سيحل نفسه بعد قليل، بعدما تسلم أسماء مرشحي قوى الحرية والتغيير.
بعد أيام من التوقيع التاريخي في السودان على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، تم تأجيل الإعلان الإثنين، عن تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة وذلك بعد خلافات في جسد المعارضة.
وكان الكباشي، أعلن الإثنين، عن تأجيل إصدار المرسوم الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة لمدة يومين بعد طلب من قوى الحرية والتغيير، التي أثار الاسم الخامس من مرشحيها لمجلس السيادة انقساما كبيرا.
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