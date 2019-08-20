القضاء التونسي ينظر في ملف "التنظيم السري" لحركة النهضة

أكد الأدميرال كمال العكروت، المستشار الأول للأمن القومي لدى الرئيس التونسي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن القومي أحال ملف "جهاز التنظيم السري" لحركة النهضة إلى القضاء.
وشدد العكروت، في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، على أن مجلس الأمن القومي لا يمكنه أن يلعب دور القضاء وأن تكليفه بالنظر في الملف السري كان بهدف التسريع في الإجراءات ليبت فيه القضاء الذي "سيقوم الآن بعمله وسيكون مسؤولا أمام التاريخ".
ورفض العكروت تقديم أي موقف بشأن الملف، مؤكدا أنه ملزم بواجب التحفظ.
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