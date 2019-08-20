"Duo" يحصل على خيار الإضاءة المنخفضة وحذف سجل المكالمات وأكثر

وتجدر بالإشارة إلى أن هذه الإضافات قادمة من جهة الخادم، لذلك سيكون عليك الانتظار لأيام حتى تصل للجميع.

على أي حال، أبرز إضافة كانت تتعلق في خيار الإضاءة المنخفضة “الخافتة” في مكالمات الفيديو، حيث ستُلاحظ وجود زر جديد لهذا الغرض عند البدء في مكالمة فيديو. كذلك، من الممكن تعمل هذه الإضافة تلقائيًا، وذلك حسب الضوء المُحيط.

ومن المميزات القادمة مع هذا التحديث والذي يحمل إصدار Duo 60، ميزة التثبيت “الدبوس” على الشاشة الرئيسية.

وبذلك سيتمكن مستخدمي التطبيق من إضافة اختصارات لبعض جهات الاتصال على الشاشة الرئيسية.

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وبعد إجراء أي مكالمة مع أحدهم، سيقترح عليك التطبيق إضافة اختصار لجهة الاتصال هذه من على الشاشة الرئيسية.

جنبًا إلى جنب، هناك خيار لحذف سجل المكالمات دفعة واحدة، حيث سيتحقق التطبيق من أنك تريد القيام بذلك.

وعند الموافقة سيقوم Duo بإزالة اتصالاتك من حسابك وسوف ينقل جهة الاتصال من المجموعة التي تم الاتصال بها مؤخرًا في الأعلى.