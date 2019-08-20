"كروم" سيزيل دعم عناوين بروتوكول نقل الملفات FTP قريبا

كان بروتوكول نقل الملفات “File Transfer Protocol” والمعروف اختصارًا باسم “FTP” طريقة شائعة لاستضافة الملفات عبر الإنترنت، وتم استخدامه أيضًا لإدارة الملفات على الخوادم، ومع ذلك لم يتم تصميمه ليكون آمنًا، حيث يعاني من نقاط ضعف كثيرة.

وفي نفس السياق، هذه الأيام هناك ندرة في استخدام بروتوكول نقل الملفات إلى حد كبير، وهذا ما جعل جوجل تُعلن أنها ستُسقِط الدعم لاتصالات الـ FTP عن متصفّحها كروم قريبًا.

وبالرغم من أن هذا الإعلان وليد اللحظة، إلّا أن جوجل قد بدأت فيه منذ إصدار كروم 59، حيث فيه تم حظر الصفحات من تضمين المحتوى من خوادم FTP، ومن على نسخة كروم 72 تم فرض تنزيل جميع روابط FTP بدلاً من عرضها في المتصفح.

وفي هذا السياق، قالت جوجل: “أصبح استخدام بروتوكول نقل الملفات منخفضًا للغاية بحيث أصبح من الآمن إزالة كل الدعم”.

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وتابعت الشركة: "لا يحتوي تطبيق FTP الحالي في جوجل كروم على دعم للاتصالات المشفرة (FTPS)، ويعد استخدام FTP في المتصفح منخفضًا بدرجة كافية بحيث لم يعد قابلاً للاستثمار في تحسين عميل FTP الحالي، وهنا نود إهمال هذه الوظيفة المتبقية وإزالتها بدلاً من الحفاظ على تطبيق FTP غير آمن".

بدوره أيضًا، لدى موزيلا هي الأخرى خطط لإزالة دعم FTP في متصفّحها فايرفوكس. لكن حتى يومنا هذا، لم يتم إصدار إعلان رسمي من قبل الشركة حول الموعد المحدد لإزالة هذا الدعم.

كذلك شركة آبل هي الأخرى لم تتطرق حول هذا الأمر فيما يتعلق بمتصفّحها سفاري.

من النادر لأي شخص الآن الوصول إلى الملفات الموجودة على خادم FTP، حيث هناك الكثير من التطبيقات المصممة لهذا الغرض بالذات وهي أفضل أكثر أمنًا، من بينها تطبيق Cyberduck.