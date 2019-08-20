مقادير بيتزا الكوسا الصحية - زيت الزيتون : ملعقة كبيرة - الكوسا : 3 حبات (كبيرة الحجم ومقطعة حلقات) - ملح : ربع ملعقة صغيرة - فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة - صلصة البيتزا : تلت كوب (الجاهزة) - جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشورة) Advertisements - سلامي : ربع كوب (صغير الحجم) - الأعشاب الإيطالية : ملعقة صغيرة طريقة تحضير بيتزا الكوسا الصحية 1. سخني زيت الزيتون في قدر على حرارة متوسطة ثم أضيفي حلقات الكوسا وقلبيها حتى تصبح ذهبية وتبليها بالملح والفلفل. 2. ضعي الكوسا على صينية مبطنة بورق الخبز. 3. وزعي على حلقات الكوسا صلصة البينزا والجبنة والسلامي وأدخليها الفرن حتى تتحمر وتذوب الجبنة. 4. انثري الأعشاب الإيطالية على الوجه وقدميها ساخنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير بيتزا الكوسا الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.