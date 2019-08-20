جربي ماسك الفواكه.. نتائجه مذهلة للبشرة

إليك عزيزتي، أفضل الوصفات التي تعتمد على الفاكهة كمكون أساسي للعناية بالبشرة ماسك الفراولة والبابايا لنضارة البشرة: تعد الفراولة مصدرًا أساسيًا للألياف الغذائية، وبتركيبتها الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، تغذي بشرتك وتعززها. المكونات: 3 حبات من الفراولة. 2 ملعقة من البابايا. ملعقة صغيرة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: ضعي الفراولة والبابايا في وعاء مناسب، واهرسيهم جيدًا. أضيفي العسل عليهم مع التقليب الخفيف. افركي الوجه والرقبة بهذا الخليط، واتركيه لمدة 25 دقيقة. اغسلي وجهك جيدًا بالماء البارد. ضعي كريمًا مرطبًا على وجهك خاليًا من الكحول. ماسك الكيوي وعصير البرتقال؛ لإزالة ندبات الوجه المكونات: 2 ملعقة كبيرة كيوي. ملعقة كبيرة عصير البرتقال. 2 ملعقة صغيرة لبن زبادي. ملعقة كبيرة زيت اللوز. Advertisements طريقة التحضير والاستخدام: اهرسي الكيوي باستخدام الشوكة. ضعي لبن الزبادي وعصير الليمون وزيت اللوز على مهروس الكيوي. دلكي وجهك بالخليط لمدة دقيقتين، ثم اتركيه على وجهك لمدة 25 دقيقة لا أكثر. اغسلي وجهك بالماء البارد جيدًا. ضعي ماء الورد على وجهك. ماسك الأناناس واللوز لمحاربة التجاعيد المكونات: 2 ملعقة من عصير الأناناس الطازج. ربع كوب من اللوز المطحون. 2 قطعة من شرائح الأناناس. طريقة التحضير والاستخدام: قومي ببشر شرائح الأناناس في مبشرة البصل العادية. قومي بوضع مبشور الأناناس واللوز في وعاء مناسب لمزج الماسك. ضعي عصير الأناناس الطازج على اللوز ومبشور الأناناس مع التقليب الجيد. استخدمي الماسك على الوجه لمدة 25 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر. استخدمي مرطبًا للوجه بعد الماسك بـ 5 دقائق.

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