إرشادات عليك اتباعها لقيادة السيارة في الضباب

قدمت الهيئة الألمانية للفحص الفني مجموعة من النصائح يجب ان يتبعها السائق عند قيادة السيارة في الضباب بالتحلي بالهدوء وتقليل السرعة، وعدم الكبح بشكل مفاجئ.
ونصحت الهيئة الألمانية بضرورة الحفاظ على مسافة أمان كافية عن المركبة التي تسير في الأمام، والتي يمكن تقديرها بنفس سرعة السيارة على سبيل المثال عند القيادة بسرعة 60 كلم/س، فإن مسافة الأمان الفاصلة تكون 60 مترا.
كما يُفضل تشغيل الضوء المنخفض ومعه الضوء الخلفي لسهولة التعرف على السيارة واكتشافها على الطريق بشكل مبكر للقادم من الخلف.
وفي حالة انعداما الرؤية يجب تشغيل كشافات الضباب.
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