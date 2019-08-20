تويوتا تطور نظام جديد يمنع حوداث الضغط المفاجيء على "دواسة البنزين"

تعمل شركة تويوتا على تطوير نظام جديد لتخفيف الحوادث الناتجة عن الضغط المفاجيء على دواسة الوقود بدلاً من المكابح، حيث سيعمل النظام على الحد من قوة المحرك عند الضغط المفاجيء ولاسيما مع وجود سيارة أو شخص أمامك.
وأهم ما يميز نظام تويوتا عن الأنظمة الأخرى قدرته المتطورة في تتبع المشاة والدراجات، في وقت تقتصر فيه الأنظمة الأخرى على الأجسام الكبيرة مثل السيارات والجدران.
تعمل التقنية من خلال إجبار السيارة على التباطؤ تدريجيًا عند ضغط دواسة الوقود فجأة، حتى في حالة عدم وجود شخص أو سيارة أمامك، وسيتم إطلاق النظام في بريوس قبل تقديمه لباقي السيارات.
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