الشرطة التركية تستخدم خراطيم المياه والهراوات على المحتجين الأكراد

أطلقت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المتظاهرين في جنوب شرق تركيا اليوم الثلاثاء ضد طرد ثلاثة من رؤساء البلديات الأكراد بعد خمسة أشهر من انتخابهم.

واستبدلت أنقرة محافظي الحزب الديمقراطي الموالي للأكراد بمسؤولين حكوميين يوم الاثنين واعتقلت أكثر من 400 شخص بسبب صلاتهم بالمتشددين في خطوة تعرضت لانتقادات حادة من جانب أحزاب المعارضة.

واستخدمت الشرطة مرارًا خراطيم المياه في ديار بكر، أكبر مدينة في المنطقة، على مجموعات صغيرة من المحتجين، الذين تجمعوا في الشوارع لحماية أنفسهم من خراطيم المياه ووضعوا علامات النصر بأيديهم.

وضربت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين بالهراوات أثناء فرارهم من المنطقة. تجمع المحتجون بالقرب من قاعة المدينة، التي أغلقتها الحواجز المعدنية بعد أن تولى مسؤول حكومي منصبه هناك يوم الاثنين بدلًا من العمدة المنتخب.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي "سيزاي تيميلي" للصحفيين في بيان في الشارع في "ديار بكر": "بينما كانت الشرطة تتصرف ضد المتظاهرين "يمكنك أن ترى هنا اليوم نظامًا للضغط والاضطهاد".

وأضاف:"سنستمر في المقاومة أينما كنا لأن المقاومة حقنا الشرعي".

وتقول وزارة الداخلية: "أن رؤساء البلديات الذين تم عزلهم من المدن الرئيسية الثلاث - ديار بكر وماردين وفان - متهمون بارتكاب جرائم مختلفة بما في ذلك عضوية منظمة إرهابية ونشر دعاية لجماعة إرهابية.

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وقال حزب الشعب الديمقراطي: "أن إقالة العمد كان انقلابًا سياسيًا وأنه موقف عدائي ضد الإرادة السياسية للشعب الكردي".

وقالت الوزارة يوم الاثنين إنها بدأت عملية مع نحو 2300 من قوات الكوماندوز ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في ثلاث محافظات جنوب شرق البلاد.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد حذر قبل الانتخابات المحلية في البلاد في مارس من مثل هذه الخطوة ضد المسؤولين المنتخبين إذا تبين أنهم كانوا على صلة بحزب العمال الكردستاني.

ويتهم أردوغان مرارًا حزب الشعب الديمقراطي بصلاته بحزب العمال الكردستاني، الذي صنفته تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمجموعة إرهابية.

جدير بالذكر ان حزب العمال الكردستاني شن تمردًا ضد الدولة التركية في عام 1984. وقتل أكثر من 40.000 شخص في الصراع.

