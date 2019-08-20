الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً على شرق الحديدة

صد الجيش اليمني مسنوداً بتحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في شرق مدينة الحديدة غربي البلاد.
ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع، هاجمت الميليشيا بأعداد كبيرة فجر اليوم الثلاثاء، مواقع للجيش في منطقة الكيلو 16 بالأطراف الشرقية لمدينة الحديدة، وأحبط الجيش الهجوم، وأجبر الميليشيا على الفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى.
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