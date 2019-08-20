مُحبط للغاية.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عثرةٌ صغيرةٌ ،كلفت إقالتُها ثمناً باهظاً أفرغ كل مافي جيوب جهابذة قوى الحرية والتغيير، وكشفت في الوقت نفسه ضعف هذا التحالف “العريض”، عثرةٌ صغيرةٌ أفضت به إلى السقوط في حُفرة صغيرة استعصى عليه الخروج منها، فهل ننتظر من أعجزه الخروج من الحُفرة الصغيرة أن ينتشل بلادنا الغارقة في الأوحال ، وقد أحاره الاتفاق على خمسة أشخاص فقط لاستكمال الشق المدني في المجلس السيادي، هذا الأمر في رأيي كان محبطاً للغاية، ومؤشراً سيئاً لضعف القدرات الإدارية وغياب كامل لمؤهلات رجال الدولة الذين يُفترض فيهم حسن التدبير وشمول النظر.. هذه العثرة الصغيرة كشفت عن تخبط وارتباك أقل ما يوصف به صانعه ضعف القدرة على الإدارة والترتيب التنظيم، وقد تبدى ذلك جلياً في أمرين: الأول : عملية اختيار رئيس القضاء قبل تشكيل مجلس القضاء العالي الذي لا يتم اختيار هرم السلطة القضائية إلا به، ولا تفسير لهذه الخطوة سوى احتمالين فقط : فإما أن يكون تحالف قوى الحرية والتغيير يدرك عدم دستورية هذه الخطوة وتمادى في تجاوز الدستور عمداً وفي هذه الحالة يكون هو والنظام المخلوع سيان، وإما أن يكون اتخذ هذه الخطوة بتعجل دون مراجعة الوثيقة الدستورية ودون إدراك فحواها، وهذا بالطبع سلوك لا يليق ولا يشبه رجال الدولة والعمل المؤسسي..

الثاني: العجز عن حسم ملف ترشيحات خمسة أشخاص للمجلس السيادي ، وتجاوز الإلتزام السابق بعدم مشاركة تجمع المهنيين وخاصة أعضاء سكرتارية التفاوض، وما حدث في اختيار “طه عثمان” ونحوه يعكس مؤشراً خطيراً بسهولة تخطي الإلتزامات والتعهدات ، وإذا كان الناس قد وجدوا مبررات لقوى التحالف الثوري فيما يتصل باتفاقها مع الجبهة الثورية بحسبان أن قوى الحرية لا تملك تفويضاً يؤهلها لهذه الخطوة بمفردها ولا تستطيع أن تبرم أمراً كهذا دون موافقة شريكها المجلس العسكري وأن مهمة تحقيق السلام تقع على عاتق الحكومة الانتقالية، فإذا وجدنا لها مبررات كهذه، فإن تجاوز تعهداتها والتزاماتها الأخلاقية لا يحتمل أي تبريرات لأن هذا تعهد هي وحدها من يملك قراره ، ويعكس مدى إلتزامها بالوعود والمبادئ المتفق عليها…

ثم تبقى هناك إشراقة مهمة في غمرة هذه العتمة، وهي أن رفض التنظيمات النقابية مثل شبكة الصحافيين والصيادلة والأطباء لهذه التجاوزات وتشددها في ذلك، يؤكد أن قواعد تجمع المهنيين ما زالت تنبض بحيوية الثورة وأنها أكثر قدرة على حمايتها من التغول والشطط والتجاوزات وأنها لا تبصم فقط ولا تتبع القيادة في الحق والباطل وهذا ما يجسد التغيير حقاً وصدقاً وفعلاً دون تبعية عمياء وإلا فما الفرق بين (ثورة الإنقاذ)، و(ثورة ديسمبر) المجيدة… … اللهم هذا قسمي في ما أملك..

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