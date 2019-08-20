اخراج اكثر من 47 مسافراً من ركاب بص سفري جرفته السيول بالجيلي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجحت قوات الدفاع المدنى من إجلاء(47)من ركاب بص سفرى جرفته السيول فى منطقة الجيلى وكشفت مصادر مطلعة انه تم إخراج الركاب بواسطة السلالم الخاصة بقوات الإنقاذ البرى با راف السيد اللواء / عثمان العطا واجلاء جميع الركاب فى سرعة و تفانى دون اى خسائر تذكر.

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