ملفات في انتظار وزير الشباب والرياضة!!.. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[نبارك لوسطنا الرياضي الاتفاقية الاخيرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي اعلان الحرية والتغيير تمهيدا لبدء مرحلة جديدة اساسها (الحرية والسلام والعدالة) وقد كانت سعادتنا في الوسط الرياضي كبيرة بما تم من اتفاق خاصة وقد ظلت الوزارة المعنية بأمر الشباب والرياضة حقيبة (ترضيات) لم يتقلدها شخص من وسطنا الرياضي ليقوم بترتيب الاوضاع من خلال وضع اسس تسهم في نهضة وتطور الرياضة السودانية وتلبي امال وتطلعات الشباب!

[ظلت وزارة الشباب والرياضة معولا للهدم لا للبناء بتدخل من تقلدوا هذا المنصب في شئون لا تخصهم متخذين بطانة (فاسدة) تعمل علي تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العامة.

[طوال الحقبة السابقة لم يتحرك أي وزير رياضة لحسم كثير من ملفات الفساد التي ازكمت الانوف ولم يحقق العدل بين خصمين نسبة لانحيازه الفاضح لمن يوالونه في الحزب.

[حقوق كثيرة ضاعت وملفات اكثر تم ركنها في ادراج الوزارة اما بسبب تدخل جهات عليا او لتعاطف الوزارة مع (الفاسد)!!.

[ملفات كثيرة بانتظار الوزير الجديد ليبت فيها ويحسم الجدل بشأنها خاصة وان تركها دون حلول يمكن ان يترتب عليه كثير من الازمات.

[أهم الملفات التي تنتظر الوزارة الجديدة هي أزمة الهجن التي تحولت الي قضية رأي عام تناولتها الصحافة بشئ من الجدية خاصة وان هنالك شبهة تزوير حدثت ببعض الاتحادات ويمكن للصحافة ان تساهم في هذا الامر بتقديم الادلة والمستندات المعضدة للاتهام.

[المستندات لا تكذب والاعتراف (سيد الادلة)!!

[نكرر اننا بانتظار تعيين الوزير الجديد وتسلمه لمهامه لنمده بكثير من الملفات التي تخص مخالفات هذا الاتحاد.

مشهد اخير

[اخشي علي المريخ من تلك الظروف الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر علي اعداده لمباراة الجمعة امام شبيبة القبائل الجزائري في اياب الدور التمهيدي من رابطة الاندية الافريقية وأتمن يان يعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب “ابراهومة” علي التحسب لتلك الظروف وعدم استخدامها مبررا في حالة الخسارة من الفريق الجزائري.

[مباراة الجمعة تعتبر اهم مواجهات المريخ مما يتطلب تجهيز الفريق بالشكل الذي يحقق امال وتطلعات شعب المريخ.