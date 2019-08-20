شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ يلتقي سفير الكره السودانيه اليوم بمضيفه الوصل الاماراتي .

@ مباراه غاية الصعوبه امام فريق قهر الاهلي المصري والحق به السعودي .

@ الهلال يخوض مباراة اليوم باعداد مبتور ومباراة تنافسيه واحده .

@ اصحاب الارض في كامل الجاهزيه بعد معسكر اروبي طووويل وناجح .

@ الوصل متخم بالمحترفين البرازيلين لاسيما في المقدمه الهجوميه والوسط بما يعني ان العبء سيكون كبيراً على دفاع ومحاور الازرق .

@ صحيح ان الوصل اصحاب الارض لكن غالب جمهور اليوم ازرق .

@ لاول مره وفي حاله نادره تنقسم عبارة (الارض و الجمهور) بين الفريقين .

@ الملعب حقهم والجمهور حقنا .

@ الجمهور الازرق سيكون الاكبر مالم يرفض الوصل منح الهلالاب التذاكر الكافيه .

⬇ اهلي مروي المصنف ضمن ذيلية الممتاز هز شباك المريخ مرتين وكان فائزاً حتى وقت متأخر من الشوط الثاني .

@ ملوك الشمال كشفوا المريخ من اول مباراة لاسيما كباري الدفاع .

@ صلاح نمر ثغره كبري ارجوا ان لا يفطن لها مدرب الجزائر .

@ بكري المدينه شارك امس رغم انف قرار الايقاف لعام ونصف !!

@ الانضباط لم تستدع اللاعب الذي تسبب في اكبر ازمه تواجه الممتاز منذ تأسيسه !!

@ حينما صرح عضو بمجلس المريخ بانتهاء قضية بكري ظننا ان الرجل يهزأ !!

@ ترى هل رضخت الانضباط لتهديدات الاعلام الاحمر !!

⬇ الوصل يخوض المباراة بزي اصفر كامل والهلال بقمصان زرقاء وارديه بيضاء .

@ زي الهلال الذي تم استعراضه شييييين وغير لائق .

@ كل الانديه التي تشاركنا الشعار ترتدي الازرق (الكامل) .

@ الي متى يظل الزي غير اللائق ملازماً للهلال ؟؟

@ متى تعود تلك الايام التي كان فيها الهلال الفريق الاكثر اناقه .

@ تري من يشتري للهلال هذه الاطقم القبيحه !!

@ قمصان قميئه ، كشافات مضروبه ، كوابل تجاريه ، بص هكر !!

@ هلال منهوب من السمسار وشلة اللصوص .

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كانت هذه تفاصيل خبر الهلال في مواجهة قاهر الكبــار.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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